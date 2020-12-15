"الأولمبية الإماراتية" تشارك في عمومية المجلس الأولمبي الآسيوي الـ 39 بمسقط

المصدر: وام

تشارك اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية في اجتماع الجمعية العمومية الـ 39 للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي يقام غدا في العاصمة العمانية "مسقط" ويشهد إعلان المدينة المستضيفة للنسخة الـ 21 من دورة الألعاب الآسيوية والتي ستقام عام 2030.

تترأس وفد اللجنة الأولمبية الوطنية المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية ويرافقها محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.

وتشارك 45 لجنة أولمبية آسيوية بالاجتماعات حيث ستتم عملية التصويت إلكترونيا للمرة الأولى لاختيار المدينة المستضيفة لدورة الألعاب الآسيوية بواقع 32 لجنة ستتواجد بالاجتماع في مسقط، و13 لجنة أولمبية ستشارك من خلال الاتصال المرئي.

ويشهد الاجتماع تكريم نخبة من الشخصيات الآسيوية كما جرت العادة من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي ومنحهم جائزة الاستحقاق تقديرا لهم على مساهماتهم الفعالة وجهودهم البارزة في المجال الرياضي.

وتتضمن بنود الاجتماع توقيع عقد مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية للشباب طشقند 2025م واستعراض التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية لآخر مستجداته على الساحة الرياضية كما ستقدم جونيلا ليندبرج الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك" شرحا حول آخر الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية للأنوك.

وتتخلل الاجتماع عروض مرئية وتقارير من اللجان المنظمة للدورات الآسيوية التي ستقام خلال السنوات القادمة وآخر التجهيزات والتحضيرات والمراحل التي وصلت إليها للاستضافة ومن بينها دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة "سانيا – الصين" ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "شانتو – الصين" ودورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات والفنون القتالية السادسة "تايلاند" ودورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة "هانغتشو – الصين 2022".

وتشمل أعمال الاجتماع كذلك تقديم مجموعة من التقارير لنواب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي بالإضافة إلى تقارير رؤساء اللجان المساعدة للمجلس الأولمبي الآسيوي ومن بينها لجنة الرياضيين ولجنة الثقافة ولجنة التعليم ولجنة الأخلاقيات واللجنة المالية واللجنة الإعلامية واللجنة الطبية ولجنة المرأة والرياضة ولجنة الرياضة للجميع.

وتقام دورة الألعاب الآسيوية كل 4 سنوات من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي وتحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية وتشهد مشاركة 45 دولة حيث تقام النسخة التاسعة عشرة المقبلة بمدينة هانغزهو بالصين من 10 إلى 25 سبتمبر 2022 على أن تقام النسخة التي تليها في أيتشي ناغويا باليابان عام 2026 علما بأن النسخة الأولى من دورة الألعاب الآسيوية أقيمت عام 1951 في العاصمة الهندية نيودلهي.

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