عبد الله بن سالم القاسمي يصدر قرارا إداريا بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن

المصدر: وام

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة القرار الإداري رقم /17/ لسنة 2020م بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن.

ونص القرار على أن يُشكل مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن برئاسة مطر علي بن هويدن الكتبي، وعضوية كل من خليفة سعيد راشد دغيش وخليفة مهير علي الكتبي ومحمد عبيد حامد الطنيجي ومحمد علي سيف الكتبي ومطر محمد عبدالله الكتبي ومهير عتيق مهير الكتبي.

ويُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

و حدد القرار الإداري مدة العضوية في المجلس بأربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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