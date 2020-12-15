مسلم العامري: قرية الإمارات للقدرة بالوثبة جاهزة لموسم استثنائي

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

أكد مسلم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، اكتمال كافة الترتيبات لتنظيم موسم استثنائي لسباقات القدرة يرضي التطلعات بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، موضحاً أن إدارة القرية تعمل وفق توجيهات سموه الذي يحرص على تطوير السباقات بشكل مستمر وتقديم الدعم للملاك وتشجيعهم المستمر من أجل المحافظة على رياضة الفروسية وتقدمها.

وأشار مسلم العامري إلى أن تأخير انطلاق الموسم بسبب قرارات الاتحاد الدولي السابقة، والتي نجح اتحاد الإمارات للفروسية في التعامل معها وفق الإطار القانوني، أدى إلى تقليص عدد السباقات إلى 11 سباقاً في الموسم الحالي، مع مواصلة تقديم الجوائز الضخمة، منوهاً بالاهتمام الكبير بعودة النشاط.

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