سعيد بن مكتوم يتوج أبطال «ناس» الدولية والمفتوحة للبادل تنس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، الفائزين في بطولتي ناس الدولية والمفتوحة اللتين أقيمتا بالتزامن معاً في ختام موسم حافل نظمه اتحاد اللعبة بمشاركة بارزة من داخل وخارج الدولة.

وقام رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس بتتويج الفائزين بحضور سعيد المري أمين عام الاتحاد، بعد ختام منافسات قوية استمرت لمدة 4 أيام في مجمع ند الشبا الرياضي، حيث فاز الثنائي الإسباني خافيير باراهونا وجيسوس مويا بلقب البطولة الدولية بعد فوزه في المباراة النهائية على الثنائي الإسباني خافيير ريدوندو وراؤول ماركوس دوران، بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6 - 3 و7 - 6.

تتويج

كما توج الفائزين بألقاب البطولة المفتوحة المحلية للمواطنين والمقيمين، ونال الثنائي بورتشو مينوف ورانجان بارديب المركز الأول في الفئة «B»، والثنائي كريم وفارس نعمة بالمركز الأول في الفئة «C». وبلغ عدد المشاركين في البطولة الدولية 64 لاعباً منهم 5 لاعبين إماراتيين، وهم: سعيد المري، محمد وعبدالله أهلي، عيسى وعلي الشريف، علماً أنها بطولة معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للعبة، فيما شارك في البطولة المفتوحة المحلية أكثر من 200 لاعب مواطن ومقيم في الدولة.

وقام اتحاد البادل تنس باعتماد شرط إجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد على جميع اللاعبين المشاركين لضمان صحة وسلامة المشاركين، كما تم فتح المجال أمام حضور نسبة معينة من الجماهير، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وقياس حرارة القادمين إلى الصالة.

تواصل

وتحظى رياضة البادل تنس بانتشار واسع على مدار السنوات الماضية مع حرص اتحاد اللعبة على تعزيز التواصل مع الأندية وتحفيز اللاعبين من خلال إقامة هذه البطولات على مدار العام، وهو ما ساهم بافتتاح أكاديميات وملاعب حديثة للعبة مؤخراً في الدولة، وهي: أكاديمية وورلد بادل المخصصة في دبي، و3 ملاعب في نادي الشارقة للرماية، وملعبين في عجمان، وأكاديمية بادل بوينت.

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