اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي تكرم «دبي البحري»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

قدمت اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي الشكر والتقدير إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية امتناناً للدور الكبير الذي يقوم به من أجل تطوير الرياضات البحرية بكافة أنواعها ودعمه للألعاب والفعاليات التراثية المحلية.

وحرص خليفة عبدالله القعود رئيس اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي على الإشادة بها الدور الكبير والجهد المتواصل والمستمر منذ تأسيس النادي عام 1988 مشيداً بالتعاون اللافت الذي أظهره النادي في بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والتي جمعت النخبة من محبي هذه الرياضة في المنطقة.

وتسلم محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي لرياضات البحرية هدية تذكارية من رئيس اللجنة البحرينية قدمه له أحمد عبدالعزيز الشملان رئيس الوفد البحريني المشارك في الجولة الثانية من بطولة التجديف المحلية 30 قدماً.

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