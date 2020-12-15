الفجيرة تستضيف معسكر منتخب المصارعة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يقيم اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو معسكر إعداد للمنتخب الوطني للمصارعة بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية الذي يستضيف تدريبات منتخبات المستقبل للمصارعة خلال الفترة من 19 وحتى 29 ديسمبر الحالي، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي وتطلعاً لعودة قوية للمصارعة الإماراتية اعتماداً على قطاع المراحل العمرية الذي يسعى مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي لمضاعفة الاهتمام به خلال المرحلة القادمة قبل الانتقال لمقر الاتحاد الجديد في منطقة بني ياس.

ضمت القائمة 8 لاعبين وهم: بدر العلي وحمد خليفة (أبوظبي الرياضي) خليفة محمد، عبدالله عمران، عبدالله الكلباني، خالد عبدالله، خالد ياسر، ومنصور الكندري (الفجيرة للفنون القتالية) وشعبان السيد المدير الفني.

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