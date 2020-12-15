حلبة مرسى ياس.. إبداع في ختام أصعب مواسم الفورمولا1

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

من جديد عادت حلبة مرسى ياس لتؤكد تميزها وتفردها في عالم سباقات الفورمولا1 بعدما أسدلت الستار على أطول مواسم بطولة العالم، والموسم الاستثنائي والصعب الذي تسببت به جائحة كورونا، التي كادت تهدد استكمال الموسم، وقدمت حلبة مرسى ياس أفضل ختام لبطولة العالم للفورمولا1 بجائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي. واحتفلت الحلبة بختام موسم 2020 للفورمولا 1 بتتويج الهولندي ماكس فيرستابن باللقب في أبوظبي للمرة الأولى في تاريخه، ليقتحم قائمة الأبطال المتوجين في حلبة مرسى ياس، وبالبريطاني لويس هاميلتون الذي حصد لقب بطولة العالم للمرة السابعة في إنجاز وضعه كأكثر السائقين نجاحاً في تاريخ الفورمولا1.

ونالت حلبة مرسى ياس وجائزة الاتحاد للطيران الكبرى إعجاب وإشادة الجميع ووسائل الإعلام العالمية في واحد من أهم الأحداث الرياضية العالمية والذي يعزز من مكانة العاصمة على خريطة الرياضة على مستوى العالم، إذ واصل سباق الفورمولا1 في أبوظبي تفرده عن بقية سباقات الموسم بأنه الوحيد الذي يجمع بين النهار والليل.

ظروف

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي أقيم فيها السباق، انصب اهتمام المنظمين على صحة وسلامة السائقين وأعضاء الفرق وكوادر العمل المحلية، حيث تم نقل جميع أفراد طواقم العمل بما في ذلك أعضاء الفرق وجميع المعدات إلى المنطقة الآمنة في أبوظبي من المنطقة الآمنة في البحرين بعد انتهاء فعاليات سباق جائزة الصخير الكبرى للفورمولا1. وتولت شركة الاتحاد للطيران مسؤولية نقل جميع الطواقم والمعدات على متن 10 رحلات نقلت أعضاء الفرق والسائقين والطاقم الإداري بين الموقعين.

تهنئة

كما تم تنفيذ العملية الضخمة، التي شارك فيها ما يقارب من 1200 شخص، خلال الأسبوع الماضي وفق أعلى المعايير، حيث وفرت شركة الاتحاد للطيران لأداء هذه المهمة أسطولًا من طائرات بوينج 787 دريملاينر وإيرباص A320 وA321.

وحرصت إدارة الحلبة على تكريم أبطال خط الدفاع الأول بمنحهم الفرصة لمتابعة السباق على مدار 3 أيام حيث استقبلت 600 من أبطال خط الدفاع الأول تقديراً لجهودهم وتفانيهم بالعمل في سبيل حماية الوطن.

من جهته، قال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «نتوجه بالتهنئة إلى ماكس فيرستابن على تسجيل هذا الفوز المستحق، بعد الأداء الرائع الذي قدمه طوال عطلة أسبوع السباق.

شكر

توجه سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، بالشكر والامتنان لأبطال خط الدفاع الأول على إخلاصهم وتفانيهم في العمل في سبيل حماية الوطن خلال عام 2020. وقال «يمثل هؤلاء الأبطال قيم الإيثار والعزيمة المترسخة في مجتمع دولة الإمارات، نهدي عطلة أسبوع هذا السباق لهم».

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