الرياضات الإلكترونية.. نقلة نوعية في زمن «كورونا»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، أنه على الرغم من الأزمة التي مر بها العالم بسبب جائحة كورونا إلا أن الرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات شهدت نقلة نوعية كبيرة تمثلت في إقامة «بطولة ألعاب التسامح الإلكترونية في الإمارات»، بدعم ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والتي حققت نجاحاً كبيراً على المستوى المحلي والعالمي، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها الأعضاء خلال الفترة الماضية والتي تمثلت في تنظيم عدد من البطولات المحلية والتي كان آخرها بطولة اليوم الوطني 49.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية والذي عقد عن طريق الاتصال المرئي عن بعد بحضور المستشار سعيد علي الطاهر أمين عام جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، وعبد الله الوحشي المدير التنفيذي للجمعية، وأعضاء المجلس يوسف أحمد باصليب، وانتصار أحمد الزعابي، ودايفيد جينيس عضو المكتب التنفيذي للجمعية.

كما تمت الموافقة في ختام الاجتماع على إقامة دوري الإمارات للرياضات الإلكترونية بين الأندية وصالات الألعاب الإلكترونية والمشاركة في بطولة العرب الأولى للرياضات الإلكترونية، والتي ستقام «عن بعد» بتنظيم الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية.

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