محمد بن ثعلوب يعتمد برنامج إعداد منتخب الجودو

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو برنامج إعداد منتخب الإمارات الأول للجودو استعداداً لمشاركاته المقبلة التي تتواصل حتى انطلاقة دورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تقام خلال الفترة من 23 وحتى 31 يوليو المقبل، بعد أن أعطى الاتحاد الدولي للجودو الضوء الأخضر لاستئناف النشاط الدولي اعتباراً من يناير المقبل بإقامة بطولة الدوحة «ماسترز» 2021 للجودو التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو.

ويتضمن برنامج الإعداد المشاركة في معسكر انطاليا التركية الدولي الذي يقام غداً، بمشاركة منتخبات أذربيجان، جورجيا، بيلاروسيا، مالدوفا وإسرائيل وتركيا، والذي يستمر لمده ثلاثة أسابيع بين مدينتين قبل التوجه لبطولة الماسترز التي تنطلق في الثامن من يناير المقبل، كما يتضمن برنامج إعداد المنتخب الأول تلبية دعوة نظيره الإسرائيلي، لإقامة معسكر مشترك في تل أبيب في يناير بدلاً من ديسمبر الجاري حسب ما كان مقرراً بناءً على رغبتهم ليكون خير إعداد لغراند سلام التي تقام في تل أبيب خلال الفترة من 18- 20 فبراير المقبل.

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