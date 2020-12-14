منصور بن محمد يتوّج فيتزباتريك بطلاً لـ«غولف موانئ دبي العالمية»

المصدر: دبي - فائز بجبوج ووام

توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، اللاعب الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك «المصنف 22 عالمياً» بلقب النسخة الـ12 لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، التي أقيمت تحت رعاية سموه على ملعب «الأرض» في عقارات `جميرا للغولف، وتعد البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للغولف و«السباق إلى دبي»، بجوائز تبلغ 8 ملايين دولار، حقق فيتزباتريك 15 ضربة تحت المعدل مستفيداً من تسجيله 4 ضربات تحت المعدل في الجولة الأخيرة، لينال جائزة البطولة والتي تبلغ 3 ملايين دولار، وهي أكبر جائزة مالية للبطل في العالم في واحدة من بطولات الغولف التي تفخر دبي بالتفرد بها، وتعد هذه المرة الثانية التي يحصد فيها فيتزباتريك لقب البطولة بعد عام 2016، وهو لقبه السادس في 141 بطولة شارك فيها الجولة الأوروبية.

صدارةونال الإنجليزي لي ويستوود وصيف البطولة، برصيد 14 ضربة تحت المعدل، لقب «السباق إلى دبي» لموسم الجولة الأوروبية، وجائزة بلغت مليوناً و350 ألف دولار بواقع 850 ألف دولار نظير مركز الوصافة في البطولة، ونصف مليون إضافية للفوز بالسباق إلى دبي. وكان الأمريكي باتريك ريد أكبر الخاسرين في البطولة، بعدما تخلى عن صدارة الترتيب وتراجع ثالثاً وأنهى المنافسات برصيد 13 ضربة تحت المعدل.

حضور

حضر مراسم التتويج، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعبدالله بن دميثان المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات، ومحمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعادل الزرعوني أمين عام الاتحاد العربي للغولف، واللواء «م» عبدالله الهاشمي، وكيث بيلي الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية.

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