الرومانية سورانا تظفر بلقب «دولية الحبتور للتنس»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

اختتمت بطولة الحبتور الدولية الثانية والعشرين لتنس السيدات التي استمرت منافساتها 8 أيام على ملاعب مجمع التنس بفندق وسبا الحبتور جراند بالجميرا، بمشاركة أكثر من 80 لاعبة تنافسن على جوائزها المالية التي تجاوزت 100 ألف دولار، كما اختتمت أيضاً بطولة كأس الحبتور الرابعة للاعبين واللاعبات المحليين بفئاتها الـ 11 التي حظيت بمشاركة واسعة.

وشهد اليوم النهائي حضوراً جماهيرياً كبيراً على الرغم من الإجراءات الاحترازية وبث المباريات على الهواء مباشرة وبمقدمة الحضور الشيخ حشر مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس وخلف أحمد الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور وسلطان الحبتور رئيس الحبتور للسيارات وأحمد عبد الملك نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس والقنصل العام الأمريكي بدبي فيليب فرين وفيصل عباس رئيس تحرير عرب نيوز السعودية ونوره بدوي مديرة البطولة والنجمة الهندية سانيا ميرزا.

وقد توجت اللاعبة الرومانية سورانا كريستا (30 عاماً) بطلة للفردي للنسخة الـ 23 ونالت كأس البطولة ومبلغ 15 ألف دولار أمريكي و239 دولاراً بعد تغلبها في المباراة النهائية على منافستها التشيكية سينياكوفا (24 عاماً) أدار المباراة الدولي المصري أحمد عبد العظيم، وعلى صعيد الزوجي حصد الثنائي المكون من الجورجية كاترين والهندية انكيتا راينا، كأس البطولة ومبلغ 5.573 دولاراً على حساب الزوجي الإسبانية اليونا بولسوف والسلوفينية جاكا جيوفان، وأدار المباراة الحكم الدولي الأمريكي اللبناني الأصل وليد سمعان.

سعادة

وأعرب الشيخ حشر مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس عن سعادته البالغة بحضور اليوم الختامي للبطولة، التي سبقت كل أنشطة السيدات بالمنطقة، والتي يعود الفضل لاستمراريتها بهذه القوة إلى الدعم الذي يقدمه رجل الأعمال خلف الحبتور الذي يصر على دعم التنس عامة والبطولة خاصة، موجهاً الشكر إلى مجموعة الحبتور واللاعبات المشاركات في البطولة والبطولات التي صاحبت البطولة الرئيسية، والتي شارك فيها عدد كبير من المواطنين والمقيمين.

بدوره، رحّب خلف الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، بالحضور وشكرهم على التواجد، كما أعرب عن سعادته بالنجاح الفني والتنظيمي للبطولة التي حققت أهدافها، موجهاً الشكر إلى الشيخ حشر آل مكتوم على حضور المباراة النهائية والحفل الختامي، كما قدم التهنئة للفائزات، والاتحاد الدولي للتنس واتحاد الإمارات للتنس على تعاونهما ودعمهما الفني للبطولة وإلى فريق العمل والمتطوعين ولأسرة فندق وسبا الحبتور جراند الذين بذلوا جهوداً كبيرة.

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