قوارب التنين تزيّن مياه سد حتا

المصدر: حتا - البيان الرياضي

استضافت منطقة حتا سباق «تحدي قوارب التنين الشعبي» أحد أكثر السباقات حماسة وجماهيرية في الصين الذي أقيم في مياه سد حتا بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وحتا كاياك، وتحت رعاية موانئ دبي العالمية، وشارك فيه 640 متسابقاً، وسط أجواء من المرح والحماس.

وفاز فريق «دبي ديجرز» بالمركز الأول في سباق الفئة المفتوحة لمسافة 200 متر، فيما فاز فريق «دراجون فاير» بالمركز الأول في سباق فئة السيدات لمسافة 200 متر، وتوج فريق «موانئ دبي العالمية» بالمركز الأول في كأس المؤسسات، وفي الفئة المختلطة لمسافة 200 متر فاز فريق «تيتانز».

فعاليات

واستمتع الجماهير بمتابعة الفعاليات التي امتدت من الساعة 7 صباحاً وحتى الخامسة والنصف عصراً ومشاهدة العروض الرائعة التي قدمتها الفرق المشاركة في المنافسات وسط جبال حتا الرائعة، حيث قاموا بتنفيذ استعراضات عدة منها رقصة الأسد والفولكلور الشعبي الصيني، وغيرها من الفعاليات في السباق الذي يتطلب امتلاك مهارات التجديف والعمل الجماعي كفريق واحد، لكسب المنافسة في المسار الذي يمتد لمسافة 200 متر.

تنظيموتحظى فعاليات سباق قوارب التنين بشعبية كبيرة في الصين وعدد من دول جنوب وشرق آسيا، كما يحرص مجلس دبي الرياضي على ضم هذه الأحداث ذات الطبيعة الرياضية والمجتمعية في برنامج فعالياته وتوفير سبل نجاح تنظيم الحدث الذي يجتذب المشاركين وآلاف المتابعين سنوياً ويعد مهرجاناً سنوياً يجمع مختلف الشركات والمؤسسات الجامعية والمدرسية والمجتمعية، ويضم مشاركين من مختلف الجنسيات من مختلف أنحاء الدولة.

اندماجويؤكد تنظيم السباق في دبي منذ 2008 على اندماج الجاليات في المجتمع وحرصها على ممارسة هواياتها التراثية وإقامة التجمعات الرياضية والمجتمعية بمشاركة واسعة من الرياضيين وحضور كبير من الجمهور، وبتسهيلات تقدمها المؤسسات الحكومية الرياضية وغير الرياضية.

استضافة

تستضيف منطقة حتا العديد من الفعاليات الرياضية السنوية الشيّقة التي تجتذب مشاركة واسعة ويتوافد عليها العديد من الرياضيين من مختلف دول العالم للمشاركة في بطولات الدراجات الهوائية الجبلية وسباقات الطريق والماراثونات الجبلية والترايثلون، حيث تجمع منطقة حتا عناصر الجمال الطبيعية من الجبال والسهول والطقس الرائع وتمتلك من المقومات التي تؤهلها لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية والمحلية.

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