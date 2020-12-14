«الشراعية» تبحر في «جميرا» الخميس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تنظيم سباق الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً في شواطئ جميرا يوم الخميس المقبل، وتصل مسافته إلى أكثر من 5 أميال بحرية ويستهدف فئتي الشباب والناشئين، وأعلنت اللجنة المنظمة فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل في موقع النادي الرسمي على شبكة الإنترنت.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أقام الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً السبت الماضي، وتنافس على المراكز الأولى لفئتي الشباب تحت 21 عاماً والناشئين تحت 16 عاماً نحو 30 قارباً و150 نوخذة وبحاراً، وأسفرت النتائج عن فوز «إقلاع 118» بالمركز الأول لفئة الشباب يليه «هجوم 105» ثم «برق 85»، وفي فئة الناشئين حصل على المركز الأول «طوفان 21»، ونال المركز الثاني «سراب 24» ثم «ناهل 90».

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي إن اختيار يوم الخميس الذي يصادف نهاية الأسبوع يتيح الفرصة لزيادة عدد المشاركين من الطلاب خلال العطلة الدراسية، حيث يستهدف الحدث فئتي الشباب والناشئين.

دعم

أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 1999 بمباركة ودعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، سباقات القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والتي تُعد من أهم المنافسات التي يشهدها الموسم البحري في دبي.

كما أنها مدرسة وأكاديمية لصقل قدرات ومواهب فئتي الشباب والناشئين من أجل إكسابهم التجربة وتعليمهم مهارات الإبحار، حيث تؤهل الأجيال للمشاركات في الفئات الأخرى في سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 قدماً.

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