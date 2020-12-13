إقبال كبير على معسكر الجوجيتسو الشتوي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

دشن اتحاد الجوجيتسو أمس المعسكر الشتوي للمواهب الشابة في صالة جوجيتسو أرينا وسط إقبال كبير من اللاعبين من الفئة العمرية من 12- 18 عاماً، ويهدف إلى إيجاد قاعدة صلبة تؤسس لجيل جديد وواعد، ويستمر المعسكر حتى 7 يناير المقبل وينظمه الاتحاد بالتعاون مع شركة الرؤية العالمية للاستثمار، كما يوفر برنامج أوسس التطوعي الدعم اللوجستي للمعسكر، ويتابع سير الحصص لتقديم مختلف أشكال الدعم للرياضيين والفريق الفني والمساهمة في ضمان نجاح المعسكر.

وأكد يوسف البطران عضو مجلس الاتحاد أن المعسكر فرصة متميزة للمواهب الشابة للتدرب ضمن أجواء احترافية مع نخبة نجوم الجوجيتسو في الدولة، تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب والرجال، والاستفادة من أحدث المرافق التدريبية المتاحة، وقال: المعسكر يمثل متنفساً رائعاً للاعبين والطلبة، ويعود عليهم بقدر كبير من الفائدة والمنفعة، كما يعد نافذة لاكتشاف المزيد من الخامات الجيدة التي تحتاج مهاراتها إلى التدريب المناسب والصقل على أيدي أمهر المدربين المواطنين والعالميين.

أنشطة

ويتضمن المعسكر جدولاً متنوعاً من الأنشطة بجانب تدريبات الجوجيتسو مثل السباحة وكرة القدم والسلة، وسلسلة من المسابقات الترفيهية وورش العمل التثقيفية.

يحضر المشاركون 5 جلسات تدريبية متنوّعة تضمن لهم تعزيز مهاراتهم في الجوجيتسو وتحسين لياقتهم البدنية على بساط النزال.

والتزم المشاركون بالإجراءات الاحترازية من خلال إجراء فحوصات «كوفيد 19» وظهور نتيجة سلبية، وأتاح الاتحاد للاعبين فرصة التسجيل للمشاركة في المعسكر لأسبوع واحد أو أسبوعين أو الاشتراك في أسابيعه الأربعة.

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