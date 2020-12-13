النصر يعتلي قمة دوري اليد

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

اعتلى الفريق الأول لكرة اليد بنادي النصر قمة دوري رجال اليد بختام الجولة الرابعة للبطولة والتي اختتمت أول من أمس بعد أن رفع رصيده إلى 10 نقاط، عقب فوزه بديربي بر دبي على الوصل 34/25، ويحسب لفريق مليحة مسيرته الناجحة بالبطولة وهو يشارك النصر الصدارة بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف وضعه بالمركز الثاني عقب أن عاد من العاصمة بفوز لم يكن سهلاً أمام فريق الوحدة بنتيجة 28/29.

وجاءت الصدارة للنصر والوصافة لمليحة في ظل غياب الشارقة عن الجولة وتوقف رصيده عند النقطة التاسعة وضعته بالمركز الثالث، واحتل العين المركز الرابع رافعاً رصيده إلى 9 نقاط عقب فوزه العريض على فريق الظفرة 37/22 والشوط الأول لصالحة 19/12، ليتراجع الظفرة للمركز التاسع برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن فريق دبا الحصن الثامن، والجزيرة خامساً بفارق الأهداف عن الوصل ورصيد كل منهما 8 نقاط، ويحتل شباب الأهلي المركز السابع برصيد 7 نقاط.

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