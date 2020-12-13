منصور بن محمد يتوج فيتزباتريك بطلاً لـ "جولف موانئ دبي العالمية"

المصدر: وام

توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، اللاعب الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك بلقب النسخة الـ12 لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي أقيمت تحت رعاية سموه على ملعب "الأرض" في عقارات جميرا للجولف، وتعد البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للجولف و"السباق إلى دبي"، بجوائز مالية تبلغ 8 ملايين دولار.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتتويج اللاعب فيتزباتريك المصنف 22 عالميا، في ختام المنافسات اليوم والتي حقق فيها 15 ضربة تحت المعدل مستفيدا من تسجيله 4 ضربات تحت المعدل في الجولة الأخيرة، لينال الجائزة المالية البالغة 3 ملايين دولار أمريكي للقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية، وهي أكبر جائزة مالية للبطل في العالم في واحدة من بطولات الجولف التي تفخر دبي بالتفرد بها.

وتعد هذه المرة الثانية التي يحصد فيها فيتزباتريك لقب البطولة بعد عام 2016، وهو لقبه السادس في 141 بطولة شارك فيها الجولة الأوروبية.

ونال وصيف البطولة، الإنجليزي لي ويستوود برصيد 14 ضربة تحت المعدل، لقب "السباق إلى دبي" لموسم الجولة الأوروبية، لينال جائزة مالية تبلغ مليونا و350 ألف دولار بواقع 850 ألف دولار نظير مركز الوصافة في البطولة، ونصف مليون إضافية للفوز بالسباق إلى دبي.

وكان الأمريكي باتريك ريد أكبر الخاسرين في البطولة، بعدما تخلى عن صدارة الترتيب وتراجع إلى المركز الثالث بعدما أنهى المنافسات برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ليكتفي بالمركز الثالث في ترتيب "السباق إلى دبي"، رغم إنه دخل المنافسات متصدرا للترتيب العام.

حضر مراسم التتويج، سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعبدالله بن دميثان المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، ومحمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وكيث بيلي الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية.

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