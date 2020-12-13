أبطال خط الدفاع الأول يتابعون المنافسات

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

تواصل حلبة مرسى ياس استضافة أبطال خط الدفاع الأول الذين يحلون ضيوفاً على جزيرة ياس تزامناً مع استضافة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، حيث يستمتعون بمتابعة السباق في أجواء مميزة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتستقبل حلبة مرسى ياس 200 من أبطال خط الدفاع الأول لمتابعة أحداث المتعة والتشويق للسباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا1 الذي تستضيفه أبوظبي، وذلك من الإطلالات البانورامية على مسار السباق التي تقدمها تلة أبوظبي والتي تم تغيير اسمها في هذا العام ليصبح تلة خط الدفاع الأول، تقديراً لجهودهم وتفانيهم بالعمل في سبيل حماية الوطن.

قدمت شركة الاتحاد للطيران، الراعي الرسمي للسباق، خدمات الضيافة لأبطال خط الدفاع الأول المتواجدين في حلبة مرسى ياس عن طريق طاقم الضيافة الجوية.

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