تصميم جديد لكؤوس جائزة الاتحاد

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

كشفت أدنوك، إحدى المؤسسات الراعية لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، عن الكؤوس التي سيتم تسليمها للسائقين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى والصانعين الذين يصعدون منصة التتويج في نهاية السباق الذي يقام على حلبة مرسى ياس اليوم، وتولى المصمم ريتشارد فوكس تصميم الكؤوس مستمداً إلهامه من رياضة الصيد بالصقور وارتباطها الوثيق بالتراث العريق لأبوظبي والإمارات، وكيف قدمت الإلهام له عند تصميم الكؤوس.

من ناحية أخرى، أكد منظمو الحدث أن عناصر السلامة والأمان من الأولويات القصوى، حيث تم توفير كوادر الإطفاء والدفاع بوجود 14 مركبة إطفاء ومركبتي إنقاذ ومركبتي تخليص و3 مركبات للتدخل السريع و3 مركبات إسعاففي ممرات الخدمة على جانبي مسار السباق،فيما تتوزع 18 رافعة في أنحاء متفرقة من الحلبة استعداداً للتدخل في حال الحاجة.

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