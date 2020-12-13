«دبي لقوارب التجديف» تتألق على «القناة المائية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

واصلت قوارب الأشقاء من مملكة البحرين وسلطنة عمان تألقها اللافت في منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أول من أمس ضمن فعاليات الموسم الرياضي 2020-2021.

وتمكن القارب «عمان 44» التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة عمان وبقيادة النوخذة حميد البحري من انتزاع المركز الأول في الشوط الأول، بينما فاز القارب «كي اتش كي 54» لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط بالشوط الثاني.

وحقق السباق الكبير الذي جرت أحداثه في قناة دبي المائية نجاحاً كبيراً بمشاركة 40 قارباً على متنها ما يزيد على 350 فرداً تنافسوا جميعاً من أجل انتزاع المركز الأولى في الشوطين الأول والثاني، واللذين حملا اللونين الأزرق والبرتقالي، حيث تميز السباق بنكهة خليجية من خلال مشاركة قوارب الأشقاء من مملكة البحرين وسلطنة عمان، إضافة إلى محبي هذه الرياضة في الدولة والجاليات المقيمة.

وطغت روح الإثارة والتحدي في أجواء السباق منذ البداية، حيث تعد الجولة الثانية آخر المراحل المؤهلة لخوض غمار المشاركة في أغلى البطولات شوط «كأس آل مكتوم» في نسخته الرابعة والعشرين، والتي تمثل مسك ختام موسم سباقات هذه الفئة، وتتجه إليها الأنظار في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

الشوط الأول

وأوفى الشوط الأول بكل الوعود من خلال قوة التنافس بين الكبار في رياضة التجديف، حيث عاد الامتياز إلى طاقم القارب عمان 44 التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة عمان وبقيادة النوخذة حميد البحري، بينما ذهب المركز الثاني إلى قارب شرطة دبي 3 بقيادة النوخذة محمد المنصوري، وحل ثالثاً قارب البحرين فيكتوريوس 53 لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة عبدالله الحدي.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني من السباق والذي جمع 19 قارباً، تنافست بقوة على الصدارة التي ابتسمت لطاقم قارب مملكة البحرين «كي إتش كي 54» لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد البوسميط، فيما عاد المركز الثاني إلى طاقم القارب «أساس 39» لمالكه خليفة بن شاهين وبقيادة النوخذة بدر عبد الحكيم، وحل ثالثاً القارب «دبي 51» لمالكه النوخذة أحمد محمد المرعي.

وجرت بعد نهاية شوطي السباق مراسم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بحضور، محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والمقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، وهزيم القمزي مشرف السباق.

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