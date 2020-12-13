«غولف موانئ دبي العالمية» تترقب البطل

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تختتم اليوم الأحد منافسات النسخة الـ 12 لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، المقامة على ملعب «الأرض» في عقارات جميرا للغولف، وتعد البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للغولف، و«السباق إلى دبي»، بجوائز مالية تبلغ 8 ملايين دولار.

وتترقب البطولة تتويج بطل جديد في هذه النسخة، في ظل غياب الإسباني جون رام، ووجود كوكبة من نجوم العالم الذين يخوضون منافسة مزدوجة، ما بين السعي لحصد لقب البطولة في دبي، ومحاولة حسم لقب الموسم «السباق إلى دبي»، الذي يشكل جائزة إضافية مثالية، بعد عام شاق، نجحت فيه الغولف من تجاوز جائحة «كورونا» المستجد.

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