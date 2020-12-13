15 لاعباً في معسكر شباب الجودو بالفجيرة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يقيم اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو معسكر إعداد للمنتخب الوطني الشاب للجودو بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، والذي يستضيف تدريبات منتخبات المستقبل خلال الفترة من 19 وحتى 29 ديسمبر الجاري، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي والاستحقاقات القادمة لمنتخبات الجودو المختلفة.

شملت قائمة المعسكر 15 لاعباً وهم: أحمد فيصل النقبي، زايد فيصل النقبي، عيسى محمد جميل، راشد محمد الحوسني، أحمد جاسم الثميري، خليفة الحوسني، عيسى الزعابي، وعلي حسن الدرمكي (اتحاد كلباء)، محمد علي محمد، موسى أحمد موسى، (خورفكان)، مصبح الشامسي ( الشارقة)، سيف المسماري، علي اليماحي،عبيد راشد، جاسم عبد الكريم (الفجيرة للفنون القتالية)، كما ضمت قائمة الجهاز الفني المدرب جعفر النخلي (اتحاد كلباء) ومساعده المدرب إسلام القزاز (خورفكان ) وموح الموح (الفجيرة للفنون القتالية )

التزام

وأكد الاتحاد على ضرورة التزام الجميع بالبروتوكول الصحي الصادر من قبل اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو والمعتمد من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ضمن منظومة الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للأمن الوطني الخاص، بإقامة المسابقات والمنافسات وإقامة معسكرات الاتحاد للموسم الرياضي 2020- 2021، وذلك حرصاً من القيادة الرشيدة على سلامة أرواح المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

كما شدد الاتحاد على ضرورة إجراء الفحص المخبري (PCR) والتأكد من سلبية النتيجة، ولا يسمح لأي شخص من اللاعبين المختارين أو الجهاز الفني بالانضمام للمعسكر المقترح بدون إجراء الفحص الطبي والتأكد من سلبية النتيجة بمدة لا تزيد عن 72 ساعة.

حرص

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، حرص الاتحاد على تطبيق اللوائح الخاصة بجائحة الكورونا حرصاً على سلامة الجميع، بدليل تنظيم بطولة «اليوم الوطني الـ 49» للرجال للجودو التي أقيمت في ضيافة نادي خورفكان وشهدت نجاحاً رائعاً وفقاً للمعايير الطبية والإجراءات الاحترازية، ويأتي المعسكر الداخلي ضمن البرنامج الثاني والذي يهدف لإعداد اللاعبين بعد توقف طويل إيذاناً باستئناف النشاط الداخلي والمشاركات الخارجية متى ما صدرت التعليمات،بعد أن نجح الاتحاد في التعامل مع الجائحة بشكل سليم دون إخلال ببرنامج الاتحاد.

واختتم الدرعي موجهاً الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية لترحيبهم بتدريبات المنتخب بصالة ناديهم مواصلة لتعاون الأندية مع الاتحاد.

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