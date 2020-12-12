«شرطة أبوظبي» بطلة «ترايثلون دبي للسيدات»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حصدت شرطه أبوظبي المركزين الأول والثاني في سباق السوبر سبرنت ترايثلون دبي للسيدات 2020 (فئة المواطنات) والمركز الأول فرقي في سباق السبرنت(الفئة المفتوحة ) الذي نظمته لجنة المرأة والرياضة بالتعاون مع نادي دبي للسيدات للعام الرابع علي التوالي.

وأشاد العقيد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية باللياقة البدنية والفنية التي تحلت بها المتسابقات، مؤكداً دعم القيادة الشرطية لمثل هذه السباقات، بهدف رفع الكفاءة البدنية والذهنية للمنتسبين، كما أكد اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بمنظومة الرياضة وتشجيع وتحفيز كافة المنتسبين على تحقيق النتائج المتميزة والمشاركة في مختلف البطولات الرياضية.

وفي نتائج المنافسات، توج فريق فئة (المواطنات) بالمركزين الأول والثاني في مسابقة السوبر سبرنت فيما فاز فريق الفئة (المفتوحة) بالمركز الأول في مسابقة السبرنت، وتضمنت منافسات الترايثلون، 3 رياضات، وهي السباحة، الجري، والدراجات الهوائية لمسافة تصل إلى أكثر من 40 كيلومتراً، ضمن ثلاث فئات هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة.

وتنافست المتسابقات في فئة السوبر سبرنت، على مسافة 400 متر سباحة، و10 كيلومترات دراجات هوائية، و2.5 كيلومتر جري، فيما تنافست المتسابقات في فئة السبرنت على مسافة 750 متر سباحة، و20 كيلومتراً للدراجات الهوائية، و5 كيلومترات جري. وفي فئة المسافة الأولمبية المعتمدة، تنافست المشاركات على مسافة 1.5 كيلومتر سباحة، و40 كيلومتراً للدراجات الهوائية، و10 كيلومترات جري.

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