العتيبة أبرز المرشحين لرئاسة «دولي الملاكمة»

المصدر: (أبوظبي - وام)

تعقد اليوم انتخابات الاتحاد الدولي للملاكمة لاختيار الرئيس الجديد «عن بُعد»، ويعد أنس العتيبة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أبرز المرشحين للمنصب، ويحظى بمساندة كبيرة من العديد من اتحادات اللعبة في مختلف القارات، وأعلن الاتحاد الأمريكي مؤخراً، دعمه للعتيبة.

وأكد أنس العتيبة أن الهدف الرئيسي من ترشحه هو قيادة الاتحاد الدولي للخروج من عنق الزجاجة، وصياغة واقع جديد يحقق طموحات الملاكمين في العالم، من خلال تنظيم وحوكمة العمل الإداري، وتوفير الشفافية الكاملـــــة في كل المسارات، والالتزام بكافة الأخلاقيات والقيم التي تسعى الرياضة لترسيخها.

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