إنفانتينو في ضيافة اتحاد الكرة الاثنين

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

يستقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم الاثنين المقبل بمقر الاتحاد في دبي، ويشهد رئيس «فيفا» توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الكرة ونظيره الإسرائيلي، يتم خلالها تبادل الخبرات وتنظيم عدد من الفعاليات المشتركة بما يخدم تطور اللعبة في الجانبين.

من ناحية أخرى تبحث لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اجتماعها اليوم، برئاسة هشام الزرعوني، استعدادات فترة القيد الشتوي، الميركاتو»، التي تنطلق 5 يناير المقبل، ولمدة 3 أسابيع، كما تنظر اللجنة عدداً من المذكرات المتعلقة بشكوى بعض اللاعبين لعدم نيل استحقاقاتهم من الأندية.

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