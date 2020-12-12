تحية خاصة من طائرة الاتحاد للطيران

المصدر: ( أبوظبي - وام)

تمثل «تحية الاتحاد للطيران» من أهم ملامح سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، حيث تحلق طائرة الاتحاد للطيران على ارتفاع منخفض فوق خط البداية معلنة انطلاق السباق الختامي من مونديال الفورمولا1، ورغم التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، سيتم الحفاظ على التقليد المميز، من خلال تحليق طائرة الاتحاد للطيران من طراز «بوينغ 787 دريملاينر» قبيل دقائق من انطلاق المنافسات، وكشف الكابتن محمد التميمي، الذي يتولى قيادة الطائرة عن صعوبة المنافسة للحصول على شرف هذه المهمة،وقال: توجد العديد من الشروط ومنها ساعات التدريب والأقدمية والحد الأدنى لساعات الطيران والخبرة.

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