سيدات يرأسن الأندية التونسية

المصدر: تونس - صالح قادري

اخترقت المرأة التونسية المجال الرياضي بقوة في السنوات الماضية، وتولت مناصب قيادية في الأندية والاتحادات الرياضية، ومثلت سيرين مرابط حديث الشارع الرياضي خلال الأيام الأخيرة بعدما ترأست أحد أشهر الأندية الكروية الشعبية: النادي الأولمبي للنقل الحائز كأس تونس لكرة القدم 1988 ومنجم المواهب والأبطال مثل محيي الدين هبيطة نجم نادي العين سابقاً، وعلي الكعبي صاحب أول هدف تونسي في المونديال عام 1978 أمام المكسيك، وفوزي الهنشيري ومنذر المساكني ومحسن اليحمدي.

وأطلقت سيرين على نفسها لقب «المرأة حديدية»، فالنادي الذي له سجل حافل في كرة القدم التونسية، يعيش أسوأ فترات تاريخه بعد سقوطه إلى الأقسام السفلى ووداعه دوري المحترفين، فهل تستطيع قيادة النادي لما لم يستطع الوصول إليه الرجال؟!

حلم

واعترفت الرئيسة الجديدة للأولمبي للنقل بحبها المتيم للنادي الأفريقي، إلا أنها اعتبرت أن ذلك لا يمنعها من خدمة الأولمبي للنقل وتسخير جهدها ومالها للنهوض به وإعادته إلى دوري الأضواء، وهذا الحلم ليس بالمستحيل قياساً بالتاريخ الكبير للنادي. وأكدت سيرين مرابط أنها امرأة حديدية لها شخصية قوية وطموح أقوى للنجاح في كل المجالات على غرار جل التونسيات في مختلف القطاعات.

وأعلنت الرئيسة الجديدة للنادي الأولمبي للنقل أنها جاءت بمشروع واعد للنهوض بالفريق، وأنها ستوفر التمويلات الضرورية بفضل علاقاتها الواسعة مع العديد من رجال الأعمال، وستكون رفقة زوجها في صدارة ممولي النادي.

قيادات

وتترأس عائدة لنقليز، اللاعبة الدولية في الكرة الطائرة، الفريق الذي نشأت وترعرعت فيه وهو الأولمبي القليبي. وقالت لنقليز لـ «البيان الرياضي» إنها لم تجد صعوبة عند توليها رئاسة فريقها، بل بالعكس حظيت بكل الدعم والتقدير والتبجيل.

وتترأس وفاء بالطيب نادي الأمل الرياضي بالوطن القبلي لكرة السلة الذي يحقق نتائج باهرة في دوري السيدات على مر المواسم الأخيرة.

وتبرز في الساحة الرياضية سيدات أخريات مثل سلمى المولهي، رئيس الاتحاد التونسي للتنس والعضو بالاتحاد العربي والدولي لنفس اللعبة، حيث أكدت لـ«البيان الرياضي» أن التونسيات رائدات في كل المجالات ومنها الرياضة، وبفضل جديتها ومعرفتها فإنها تحظى بالاحترام والتقدير وهو ما عرفته في مسيرتها الإدارية انطلاقاً من انتمائها إلى الاتحاد التونسي للتنس كعضو، ثم التدرج في سلم المسؤوليات بكل ثبات. وتضطلع سيدات أخريات بمناصب مرموقة في الاتحادات الرياضية مثل السيدة العياشي في اتحاد كرة القدم وسارة الطويبي في اتحاد ألعاب القوى، وغيرهما.

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