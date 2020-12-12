احتدام المنافسة في «غولف موانئ دبي العالمية»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

في ظل تقارب النتائج لليوم الثاني على التوالي في منافسات النسخة الـ12 لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، المقامة على ملعب «الأرض» في عقارات جميراً للغولف، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، احتدمت المنافسة في البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للغولف و«السباق إلى دبي».

وفي أبرز نتائج الجولة الثانية التي انطلقت صباح أمس، حقق الإنجليزي داني ويليت بطل نسخة 2018، نتيجة لافتة بتسجيل 5 ضربات تحت المعدل بواقع 67 ضربة ليقترب من صراع المنافسة على المقدمة ومحاولة التتويج باللقب للمرة الثانية في مسيرته.

وخرج الفرنسي أنطوان روزنر من سباق المنافسة نظرياً، وهو الذي كان قد توج بلقب بطولة «الغولف في دبي» خلال الأسبوع الماضي.

وتداولت الجماهير تغريدة اللاعب الإنجليزي تومي فليتوود، بطل «السباق إلى دبي» عام 2017، التي عبّر فيها عن سعادته بسماع صوت الجماهير مجدداً بعد طول غياب، وذلك في ظل فتح المجال أمام حضور نسبة معينة من الجماهير عن طريق الدعوة لتكون دبي سبّاقة في فتح المجال أمام الجماهير لحضور منافسات هذه البطولة الدولية.

أما النجم الأمريكي باتريك ريد متصدر ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم، فقال: «إنه حدث لطالما استمتعت به ويعتبر مفضلاً لي، أشعر أن الناس هنا دائماً يحبون استضافتي والجماهير كانت دائماً داعمة للغاية».

أما الأمريكي كولين موريكاوا، الذي ما زال يمتلك فرصة التتويج بلقب «السباق إلى دبي»، فقال: «من الواضح أن دبي مدينة جميلة، أن أكون هنا وأن تكون هذه البداية الأولى لي في الجولة الأوروبية تعني الكثير».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز