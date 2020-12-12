صالح بن عاشور محاضراً ومراقباً فنياً لمونديال اليد

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

تلقى المحاضر والحكم الدولي صالح محمد بن عاشور عضو لجنة الحكام والقانون في الاتحاد الدولي لكرة اليد ورئيس لجنة الحكام في القارة الآسيوية رسالة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة اليد ترشحه للتواجد ضمن أروقة بطولة العالم رقم 27 لكرة اليد لمنتخبات الرجال والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 ولغاية 30 يناير من العام المقبل، محاضراً ومراقباً فنياً في البطولة التي تقام للمرة الأولى بمنطقتنا العربية والتي تشهد كذلك مشاركة 32 منتخباً الأبرز حول العالم بلعبة الأقوياء.

ووجه صالح بن عاشور الشكر والتقدير للاتحاد الدولي لكرة اليد على الثقة التي منحها القائمون على اللعبة عالمياً له ليقوم بمهمة المحاضر والمراقب الفني في مونديال كرة اليد الحدث الأعلى والأقوى من حيث النوع والكم بتحديد 32 فريقاً تمثل أبطال اللعبة على مستوى العالم وبجميع قاراته.

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