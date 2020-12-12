«تحدي الحبتور» للتنس يختتم اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تختتم اليوم منافسات بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ23 لتنس السيدات التي انطلقت في السادس من شهر ديسمبر بإشراف الاتحاد الدولي للتنس وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس وبمشاركة أكثر من 100 لاعبة من الصاعدات الواعدات بينهن 12 لاعبة من بين أفضل مئة لاعبة في تصنيف الاتحاد الدولي تنافسن على 100 ألف دولار أمريكي.

ومن جانب آخر حددت اللجنة المنظمة الساعة الواحدة ظهراً موعداً لإقامة المباراة النهائية للزوجي فيما تقام المباراة الختامية للفردي في الثالثة عصراً بمجمع تنس الحبتور غراند.

وأشاد رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور بما حققته النسخة الـ23 من البطولة رغم ظروف الجائحة التي عطلت من قدرات العاملين في مختلف القطاعات في كل الدنيا إلا أن عزم وإصرار أبناء الإمارات ومحبيها أسهمت وبشكل فعال في نجاح غير مسبوق للحدث الرياضي الأبرز والاستثنائي في عام 2020 وبذلك كسبنا التحدي وقهرنا الجائحة وهو ما يدعونا للفخر والاعتزاز.

كما أشاد الحبتور بأداء اللجنة المنظمة، ووجه الشكر إلى الاتحادين الدولي والإماراتي والجهات الداعمة وفي مقدمتها قناة دبي الرياضية وإلى كافة وسائل الإعلام التي عكست تغطيتها المباشرة صورة رائعة للبطولة وإلى أسرة فندق ومنتجع الحبتور غراند مستضيف المنافسات وإلى نوره بدوي مديرة البطولة وإلى ليث العاني مدير العمليات وإلى حسام الجيوسي مدير الإعلام وإلى جيفري مدير الخدمات الترفيهية واللوجستية وكل من أسهم في إنجاح البطولة.

مفاجآت

وكانت مباريات اليوم قبل النهائي قد شهدت مفاجأة من العيار الثقيل حيث واصلت الرومانية روز إلينا غابريللا المتأهلة من التصفيات زحفها نحو القمة بأداء قوي وممتع وفازت على لاعبة مونتنغرو دانكا بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6 -2 و6 -4، كما فازت الرومانية كريستا سورانا من المصنفة السادسة على البطولة التشيكية كريشخوفا وفازت عليها بمجموعتين مقابل مجموعة وبنتيجة 7 -6 و 1 -6 و6-3.

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