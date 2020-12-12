النصر والجزيرة على لقب دوري سيدات اليد اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

تشهد صالة الشيخ راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء، في الثانية ظهر اليوم، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريق سيدات النصر صاحب الأرض والضيافة، مع فريق سيدات الجزيرة في صراع ساخن على لقب دوري سيدات اليد للموسم 2019 -2020، والذي تم ترحيل دوره الثاني بسبب انتشار الجائحة.

ويدرك الفريقان أهمية المباراة والتي لا تقبل التعويض، فالنصر حامل اللقب يخوض المباراة بعقر داره بفرصة وحيدة هي الفوز ليحيل البطولة إلى المباراة الفاصلة بعد أن توقف رصيده عند 8 نقاط منحتهال وصافة المسابقة، بينما يخوضها فريق الجزيرة بفرصتي الفوز أو التعادل على أقل تقدير، لكون الجزيرة يتربع على القمة برصيد 10 نقاط مثلت العلامة الكاملة.

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