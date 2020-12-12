سباق العين الشعبي للخيل ينطلق اليوم

المصدر: (العين - البيان الرياضي)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، يستضيف نادي الخيّالة في مدينة العين اليوم سباق العين الشعبي للخيل، والذي يهدف إلى الحفاظ على رياضة الفروسية وتقاليدها العريقة التي أسسها الآباء والأجداد، ويتضمن السباق 3 أشواط متتالية وفي كل شوط سيشارك 12 خيلاً لاجتياز مسافة ثلاثة كيلو مترات.

وتضم الفعاليات عدداً من الأنشطة المتنوعة مثل مهارات الفرسان في سرعة فك وتجميع أجزاء اللجام، ومسابقة أسرع مسرج للخيل، وسيتم طرح أسئلة تتعلق بثقافة الفروسية لدى الفرسان من مختلف نوادي الدولة المشاركين وكذلك الجماهير، ومن ثم تقديم المعلومات النظرية الأهم في تلك الرياضة مع عقد حلقات تدريبية سريعة للجمهور من قبل المدربين المحترفين.

وتعد الفعالية فرصة ممتازة لنوادي الفروسية المشاركة في استعراض فرسانهم وخيولهم وأساليب تدريباتهم المتميزة، وإتاحة الفرصة لمحلات بيع مستلزمات الفروسية بالمشاركة في عرض منتجاتهم المتميزة وترويجها.

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