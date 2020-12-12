82 جواداً تتنافس في سباق «كأس منصور بن زايد» اليوم

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

تنطلق في الثانية ظهر اليوم منافسات «سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 2020» الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل ويحتضنه مضمار الشارقة لونجين بالنادي، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2020 -2021، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية.

ويشهد السباق مشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 82 جواداً مع وجود اثنين من الجياد على الاحتياط، تتنافس للفوز في أشواط السباق الستة لمختلف المسافات والمستويات.

6 أشواط

وستنطلق منافسات السباق في الشوط الأول «شوط مستشفى الشارقة للخيول الترحيبي» المخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ للخيول بعمر أربع سنوات فأكبر الإنتاج المحلي، لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً.

ويتبعه في الثانية والربع الشوط الثاني «شوط مجلس الشارقة الرياضي الترحيبي» المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر ثلاث سنوات فأكبر الإنتاج المحلي، لمسافة 1000م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وبمشاركة 9 جياد.

ومن ثم الشوط الثالث «شوط مستشفى الشارقة للخيول» المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1700م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع وجود جوادين على الاحتياط.

ويليه الشوط الرابع «شوط مجلس الشارقة الرياضي» المخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ من الإنتاج المحلي بعمر أربع سنوات، لمسافة 1700م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً.‬

الشوط الرئيسي

ويتنافس 14 جواداً للفوز بالشوط الخامس «كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان» والمقدم من شركة «المروان للمقاولات» وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات وما فوق، لمسافة 1200م، وهو شوط تكافؤ وبجوائز 100 ألف درهم.

ويختتم السباق في الشوط السادس «مستشفى الشارقة للخيول الختامي» للخيول المهجنة الأصيلة والمصنّفة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1200م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 11 جواداً.‬

ويعتبر هذا السباق الثالث لنادي الشارقة من جملة سبعة سباقات يحتضنها النادي بهذا الموسم، ويختتم موسم سباقات الشارقة بالسابع «سباق كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان» الثالث من إبريل من العام المقبل.

شكر وتنبيه

وجه مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية الشكر لراعي موسم سباقات النادي شركة «لونجين»، كما واصل الشكر لشركة «المروان للمقاولات» راعي الشوط الرئيسي ولمجلس الشارقة الرياضي وقناة الشارقة الرياضية الراعي الإعلامي للسباق ومستشفى الشارقة للخيول. ‬‬‬‬‬

ونظراً للظروف الراهنة سيتابع جمهور السباقات، السباق عبر البث المباشر على قناة الشارقة الرياضية ومنصات التواصل الاجتماعي، وسيتم توزيع جوائز نقدية للجمهور عبر ترشيحات الموقع الإلكتروني.

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