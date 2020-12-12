السعودية تستضيف عالمية «3×3»

المصدر: (الرياض - وام )

تستضيف السعودية نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة المصغرة 3×3 التي ينظمها الاتحاد الدولي في نسختها التاسعة التي ستقام منافساتها في جدة للمرة الثانية يومي 18 و19 الجاري بمشاركة 12 فريقاً يمثلون نخبة الفرق في العالم.

وأكد عبدالرحمن المسعد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة أن التحضيرات لإقامة البطولة بدأت مبكراً بعد نجاح استضافة النسخة الثامنة الماضية، وقال: راعينا في الجولة القادمة الظروف التي يعيشها العالم إثر جائحة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن لعبة كرة السلة 3×3 أدرجت رسميًّا في دورة الألعاب الأولمبية عام 2017، وستقام لأول مرة في أولمبياد طوكيو 2021 المقبلة.

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