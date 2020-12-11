شاهد .. ألونسو يستعرض في حلبة ياس بالسيارة التي أحرز بها بطولة العالم 2005

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

استعرض الإسباني فيرناندو ألونسو على حلبة مرسى ياس، اليوم، في الفاصل بين التجارب الحرة الأولى والثانية، لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى، بسيارته الأيقونة التي توج بها بلقب بطولة العالم للفورمولا 1 عام 2005، إذ نشر موقع الفورمولا 1 الرسمي فيديو لبطل العالم السابق مرتين مع سيارته R25 ذات الألوان الزرقاء والصفراء المبهرة مجدداً وخاض 5 لفات على أرضية الحلبة.

ويستعد ألونسو للعودة للفورمولا 1 في 2021 بعد غياب عامين مع فريق رينو بعدما كان قد أعلن اعتزاله سباقات الفورمولا 1 عام 2018 بعد خوضه آخر سباق له حينها في أبوظبي، وأقامت له إدارة الحلبة احتفالاً بإنهاء مسيرته مع رياضة المحركات قبل أن يعدل عن قراره ويعود للسباقات في العام المقبل.

وأثار قرار منظمة الفورمولا 1 بالسماح لألونسو بخوض التجارب عقب سباق أبوظبي الكثير من الجدل في ظل الرفض الذي واجه عدد من السائقين الآخرين مثل كارلوس ساينز الذي سينتقل إلى فريق فيراري بدلاً من فيتل بعد رفض طلب فيراري بإجراء ساينز التجارب التي تقام يوم الثلاثاء المقبل عقب نهاية جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، واستثناء ألونسو.

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