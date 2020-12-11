حلبة ياس تسجل الظهور الأول لنجل الأسطورة شوماخر في الفورمولا1

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

سجل الألماني ميك شوماخر، نجل الأسطورة مايكل شوماخر، ظهوره الأول في سباقات الفورمولا1، اليوم الجمعة، 1 على حلبة مرسى ياس بأبوظبي.

وشارك ميك شوماخر في التجارب الحرة الأولى لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 تمهيداً لخوضه غمار بطولة العالم العام المقبل مع فريق هاس، ليظل اسم شوماخر متواجداً في عالم الفورمولا1 استمراراً لمسيرة والده الأسطورية في سباقات السرعة.

وجاء شوماخر الأبن في المركز الثامن عشر في التجارب الأولى بفارق 3.857 ثانية عن فيرستابن سائق فريق ريد بل.

ويتواجد ميك شوماخر خلال التجارب مع فريق هاس بجانب زميله البرازيلي بيترو فيتيبالدي، لتجهيزه للبطولة العام المقبل، وذلك بعدما كان قد توج بلقب منافسات الفورمولا 2 الموسم الحالي.

وأكد ميك شوماخر قبل انتقاله للفورمولا 1 أنه اعتاد مشاهدة السباقات القديمة وخاصة لوالده، مشيراً إلى أنه لا يفترض به الاستمرار على ذلك والاكتفاء فقط بسباقات الأعوام الأخيرة.

وقال في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية:" من المنطقي مشاهدة السباقات القديمة، لكن سباقات الفورمولا1 تواصل التطور على مدار السنوات الأخيرة"، معرباً عن فخره لإعادة اسم شوماخر إلى سباقات الفورمولا1 من جديد بعد الإنجازات الرائعة التي حققها والده في السابق وتتويجه ببطولة العالم سبع مرات.

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