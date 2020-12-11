ميرزا: «دراجات الإمارات» هزمت «كورونا»

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد الدراج يوسف ميرزا أن دراجات الإمارات انتصرت على وباء «كورونا» وقال: فريق الإمارات لم يستسلم، ومع فتح المجال أمام السفر «يونيو2020» توجّه إلى أوروبا وأقام عدة معسكرات قوية، توجها بالفوز التاريخي بلقب «تور دو فرانس»،الأغلى في تاريخ الدراجات الإماراتية، والذي صنع الابتسامة على وجوه الجميع.

وتمنى ميرزا أن يكون أحد العناصر المؤثرة في بطولة آسيا التي تقام في الإمارات مارس المقبل، مشيراً إلى أنه حقق اللقب في 2018، وأشار إلى أن عام 2021 مليء بالتحديات بداية من طواف السعودية من 2 إلى 6 فبراير، وطواف من 9 إلى 14 فبراير، وطواف الإمارات من 21 إلى 27 فبراير.

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