نجاح «تدريبية» تزلج اختراق الضاحية للأولمبياد الخاص

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حققت الدورة التدريبية الإقليمية الأولى لرياضة تزلج اختراق الضاحية للأولمبياد الخاص نجاحاً كبيراً وأقيمت برعاية الرئاسة الإقليمية وبتنظيم إماراتي، بمشاركة 150 مدرباً ومدربة من 8 دول عربية هي الإمارات ، ومصر، والأردن، وتونس، والمغرب، وعمان، ولبنان، والسودان، وقام خلالها الخبير العالمي الهولندي اد بيترسون بإلقاء محاضرات أساسية .

وأكد المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى أهمية زيادة عدد الرياضات الشتوية من أجل مشاركة برامج المنطقة في الألعاب العالمية الشتوية، خاصة وأن الألعاب العالمية المقبلة، وتستضيفها قازان تشهد مشاركة 15 دولة من دول المنطقة تشارك في 3 رياضات فقط.

واكد د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية بأن الدورة حققت نجاحاً باهراً وجاء من أولى توصيات المدربين المشاركين، إقامة دورات مماثلة لباقي الرياضات الشتوية، سواء على المنصة الافتراضية، أو دورات حية إذا ما سمحت الظروف لذلك بسبب جائحة «كورونا»، مع توفير الأدوات الخاصة بتلك الرياضة.

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