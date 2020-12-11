عزة بنت سليمان أميناً إدارياً مساعداً في «الأولمبية»

المصدر: (دبي – البيان الرياضي)

اعتمد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية تعيين المهندسة عزة بنت سليمان عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية أميناً عاماً مساعداً للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية للفترة الأولمبية الحالية (2017 – 2021 ) وأكدت المهندسة عزة بنت سليمان أن القرار يعد تكليفاً تفخر به ودلالة على المكانة المميزة التي أصبحت تحظى بها المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، ما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة وجهودها في تمكين المرأة، كما توجهت بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على دعمه الحركة الأولمبية ومتابعة سموه كل مجريات العمل الرياضي.

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