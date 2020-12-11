انطلاقة قوية لـ «موانئ دبي العالمية للغولف»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

جاءت انطلاقة منافسات اليوم الأول للنسخة الـ 12 لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف أمس، على ملعب «الأرض» في عقارات جميرا للغولف قوية، وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد الختامية لموسم الجولة الأوروبية للغولف و«السباق إلى دبي».

ويشارك فيها أفضل اللاعبين على مدار الموسم الحالي، وتبلغ جوائزها 8 ملايين دولار بالإضافة إلى 1.25 مليون إضافي للحاصلين على المراكز الأولى في الترتيب النهائي لـ«السباق إلى دبي».

وحقق الاسكتلندي روبرت ماكنتاير والإنجليزي ماك فيتزباتريك بطل نسخة 2016، أفضل نتائج الفترة الصباحية، برصيد 68 ضربة بواقع 4 ضربات تحت المعدل.

وسجل الألماني مارتن كايمر برصيد 69 ضربة بواقع 3 ضربات تحت المعدل، وسبق للاعب الفوز بلقب بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» 3 مرات سابقاً.

وفي النتائج الأخرى، حقق السويدي هنريك ستينسون «بطل 2013 و2014» 70 ضربة بواقع ضربتين تحت المعدل ليؤكد عزمه المنافسة على اللقب هذا العامالثنائية يعد الفرنسي أنطوان روزنر الذي توج الأسبوع الماضي بلقب بطولة (الغولف في دبي) المقدمة من موانئ دبي العالمية،من أبرز المشاركين في البطولة،وهو أمام فرصة حصد ثنائية تاريخية بالفوز بلقبين في دبي خلال أسبوعين متتاليين، وقال: لم ألعب في ملعب الأرض من قبل، لكنني شاهدت بطولة جولة موانئ دبي العالمية كثيرًا على شاشة التلفزيون، ستكون تجربة ممتعة في مشاركتي الأولى فيها.

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