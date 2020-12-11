هيئة الصحة في دبي توفّر3 مراكز فحص «كورونا» للمتطوّعين

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلنت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية عن التعاون مع هيئة الصحة في دبي التي قامت بتوفير 3 مراكز فحص«كورونا» (كوفيد 19) للمتطوعين المشاركين في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، والذي بلغ عددهم 400 متطوع لجعل بيئة الحدث أكثر أماناً لمنظمي رياضة السيارات ومسؤولي الفرق، إلى جانب أفضل سائقي السيارات تطبيقاً للتعليمات واللوائح الصادرة عن الهيئات والجهات المختصة في الدولة.

وثمّن محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» جهود هيئة الصحة في دبي لتوفير هذه المراكز الصحية التي تسهم بشكل كبير في جعل بيئة هذا الحدث العالمي بيئة صحية آمنة، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع في الدولة،وقال: تضع حكومتنا الرشيدة جل اهتمامها لتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطن والمقيم على أرضها، وهي لا تدخر جهداً في سبيل التصدي لهذا الوباء والاهتمام بالإنسان.

وأكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة في دبي، أن صحة الإنسان أولوية في الدولة، وتسر هيئة الصحة في دبي تشجيع الخبرات الرياضية المتخصصة في مجال رياضة السيارات والدراجات النارية لتسهيل مشاركتهم في السباق.

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