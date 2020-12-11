افتتاح المرحلة النهائية لبطولة العرب للشطرنج

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تفتتح اليوم المرحلة النهائية لبطولة العرب للفئات العمرية للشطرنج للذكور والإناث بمشاركة 640 لاعباً ولاعبة من جميع الفئات السنية تحت 6 و8 و10 12و14و16و18و20 سنة من 20 دولة عربية.

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج أن الاتحاد العربي بتنظيمه للمرحلة النهائية لهذه البطولات، يكون استكمل تنظيم بطولات 2020 رغم ظروف «كورونا» ونظمت البطولة العربية التي تضم 16 فئة «أونلاين»، وعلى مرحلتين تمهيدية ونهائية.

وأكد حسين الشامسي الأمين العام للاتحاد العربي الاستعانة بالحكام العرب نظراً لكبر حجم البطولة والتي تبلغ جوائزها 8400 دولار للفائزين الثلاثة الأوائل لكل فئة.

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