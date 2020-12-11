الرجبي يستعد لـ«عربية» الإسكندرية

المصدر: دبي - العوضي النمر

بدأ منتخبا الإمارات للرجبي «رجال وسيدات» استعداداتهما للمشاركة في البطولة العربية لسباعيات الرجبي التي ستقام في مدينة الإسكندرية المصرية بداية من 11 فبراير من العام المقبل.

ومع اعتماد بروتوكول عودة النشاط وتطبيقه والوقوف على كافة الاحتياطات والتعليمات اللازمة، بدأ تجمع منتخب السيدات وخوض تدريباته الرسمية للمشاركة في أول بطولة عربية للسيدات في سباعيات الرجبى، حيث حرص اتحاد الإمارات على المشاركة بهذه البطولة التي ستسجل في تاريخ اللعبة للإمارات بمشاركتها في أول بطولة عربية للسيدات.

وأعرب قيس الظالعى رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبى والأمين العام لاتحاد الإمارات عن سعادته باعتماد بروتوكول عودة النشاط وخاصة في هذه الفترة، وذلك لقرب إقامة البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات للسباعيات والتي ستقام بالأسكندرية في فبراير 2021، وخلال الأسبوع المقبل سوف تبدأ تدريبات منتخب الرجال أيضا، حيث سيشارك بالبطولة إلى جانب سبع دول عربية أخرى للرجال، إضافة إلى ست للسيدات، وسوف تكون بطولة تاريخية من حيث المشاركة الأولى للسيدات، ومن حيث عدد الفرق المشاركة للرجال، وتمنى الظالعي التوفيق والسلامة لجميع اللاعبات واللاعبين المشاركين في تلك البطولة، والمنافسة على لقبها.

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