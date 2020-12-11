ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» في «تشرشل» للبولو اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها الإمارات الذي يضم إلى جانبها الشيخة علياء آل مكتوم وبابلو أوركويزا وبنجامين بانيلو، في مواجهة فريق الحبتور بقيادة المخضرم محمد الحبتور، في بداية مشوار الفريقين ببطولة كأس وينستون تشرشل للبولو، الذي يشهد مشاركة 6 فرق تضم كوكبة من نجوم اللعبة بالدولة والمنطقة الخليجية والعربية، إلى جانب العديد من محترفي اللعبة الأجانب، وتم توزيع الفرق المشاركة إلى مجموعتين ضمت المجموعة الأولى كلاً من فريق الذئاب وجرين غيتس وانكور بنجاش، بينما ضمت المجموعة الثانية كلاً من فرق الإمارات والحبتور ومهرة.

وتمتد البطولة لغاية الثامن عشر من الشهر الجاري على أرض ملاعب منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية بدبي، وتمثل هذه البطولة الرابعة ضمن الأجندة السنوية التي ينظمها الحبتور.

بداية الجولة

وستكون البداية اليوم في الثالثة عصراً بالمباراة الأولى على أرض الملعب رقم 2 وتجمع بين فريقي انكورا بنجاش وجرين غيتس ويقود فريق انكورا خالد العمران ومعه كل من اللاعبين حيدر بنجاش وفيدريكو فون وريكاردو غاروس، بينما يقود فريق جرين غيتس نور أبو خضرا ومعه كل من اللاعبين تشارلز كوني وتوكي رويز وسيزار كريسبو، وتعتبر كفة الفريقن متساوية من حيث القوة ومكانة خيولهما وخاصة بعد أن شاركا في جميع البطولات السابقة.

قمة الجولة

وتتطلع سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم لبداية جيدة في مشوارها بالبطولة في ظل قيادتها لمجموعة متجانسة من اللاعبين وفي ظهورها الثاني بهذا الموسم، وتدرك سموها أهمية المباراة عندما تواجه فريقاً كبيراً بلاعبيه بقيادة نجم اللعبة محمد الحبتور والذي بدوره يسعى لتجاوز فريق الإمارات بمجموعة متجانسة من اللاعبين هم نيكولاس ايسلا وجستو كوكينو وتوماس اريارتي، ويعتبر هذا اللقاء الأبرز بجولة اليوم الذي يحتضنه الملعب رقم 1 بمجمع ونادي الحبتور للبولو والفروسية.

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