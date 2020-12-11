البارالمبية الدولية تعقد اجتماعها «عن بعد»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

بدأ مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية اجتماعه الدوري رقم 86 الذي سيستمر حتى الثلاثاء المقبل، وذلك بمشاركة من جميع أعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرنس، نتيجة للظروف التي ما زال يفرضها انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

ترأس الاجتماع رئيس اللجنة البارالمبية الدولية البرازيلي أندرو بارسونز، وبحضور بارز لعضو اللجنة البارالمبية الدولية ورئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية محمد فاضل الهاملي الذي يعتبر العربي الوحيد الذي يمثّل المنطقة العربية في اللجنة لدورتين متتاليتين، حيث تحدث في الاجتماع عن أهمية عودة منافسات أصحاب الهمم للانطلاق من جديد بعد ظروف التوقف التي سببها انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وعلى تطوير هذه الرياضات المخصصة لفئة من أهم فئات المجتمع.

ومن الأمور التي سيتلقاها أعضاء مجلس الإدارة في اللجنة البارالمبية الدولية خلال اجتماعاتهم، آخر التحديثات المرتبطة باستعدادات مدينة طوكيو للألعاب البارالمبية التي تأجلت من صيف 2020 إلى صيف 2021 بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، مع مراجعة للحوكمة الجارية، والاطلاع على مدى التقدم الذي حققه الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة (IWBF) في الوصول إلى الامتثال لقانون التصنيف.

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