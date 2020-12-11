ملادوفينك المصنفة الأولى تودع «تحدي الحبتور» للتنس

المصدر: دبي - فائز بجبوج

بدأت ملامح بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ23 لتنس السيدات تظهر على صعيد الزوجي والفردي، بعد أن ودعت المصنفة الأولى الفرنسية ملادوفينك على يد البولندية روزالينا غابريللا إثر اصابتها واضطرارها للانسحاب من المجموعة الأولى.

أما باقي النتائج فجاءت طبيعية، حيث فازت المصنفة الثانية السلوفينية بولونار على الإسبانية زادينوفا بمجموعتين مقابل لا شيء وبنتيجة 6 ــــــ 2 و6 ــــــــ 4، وفازت المصنفة الثالثة البريطانية واطسون على منافستها البيلاروسية كريستين فيلبكنس بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6 ـــــ 2 و6 ـــــ 2، وفازت المصنفة الخامسة التشيكية سينيكوفا على السلوفاكية سيشيمولوفا بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6 ــــــ 2 و6 ـــــــــ 2.

وأشادت نورة بدوي مديرة البطولة بقرار مجموعة الحبتور برئاسة رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور بتنظيم الحدث في ظل جائحة كوفيد 19 التي اجتاحت العالم وتنفيذ فريق العمل المشرف على البطولة وبتعاون رائع من اللاعبات المشاركات ومرافقيهن البروتوكول الصحي للاتحاد الدولي للتنس والخاص بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وقالت نوره بدوي إن مجموعة الحبتور قبلت التحدي ونجحت بامتياز.

ومن جهته أعرب الحكم الدولي المصري أحمد عبد العظيم عن سعادته البالغة بالتواجد في دبي والمشاركة في إدارة منافسات البطولة، مشيراً إلى أن تنظيم أية بطولة بهذا الحجم كماً وكيفاً يعد تحدياً كبيراً وبطولة في حد ذاتها في ظل جائحة كورونا. ونوه إلى أن هذه هي الزيارة المئة بالنسبة له للإمارات واعتاد على المشاركة في بطولة دبي المفتوحة وزيارة دبي في كل إجازة لأنه يعتبر الإمارات وطنه الثاني.

قناة المشاهير

من جانبها تقوم قناة دبي الرياضية «المشاهير» كعادتها بنقل وبث منافسات البطولة إلى كافة ربوع العالم ويشرف على فريق العمل عبد الخالق خميس مدير العمليات والمخرجان إيهاب نور ومحمد الكتبي وفيصل جاسم مدير الإنتاج وبمساعدة 7 كاميرات بينها كاميرا محمولة ويعلق على المباريات النجم الإماراتي خالد آل علي.

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