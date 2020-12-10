انطلاق قمة "مي فت" للصحة واللياقة البدنية بدبي

المصدر: وام

انطلقت اليوم فعاليات النسخة العشرين من قمة "مي فت " للياقة والصحة البدنية التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي على مدار 8 أيام في مختلف مراكز اللياقة بدبي، ويشارك فيها 300 مدرب لياقة بدنية متخصص من الصالات والأندية المختلفة في دبي، من بينهم نخبة من أفضل المدربين وخبراء اللياقة البدنية في العالم.

وافتتح سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس فعاليات القمة في فندق /في/ بشارع الشيخ زايد، بحضور جريج باوتشر الرئيس التنفيذي لشركة مي فيت برو المنظمة للحدث ورانيا بشور الشريك في مي فيت برو.

ويشارك في هذا الحدث المدربة العالمية ديمي باجباي التي جاءت من ولاية كاليفورنيا للمشاركة في القمة، كما يشارك أيضا المدرب العالمي ديفون ليفيسك وسيتم خلال هذه القمة الكشف عن أحدث أجهزة اللياقة البدنية كما سيتم تنظيم 24 ورشة عمل، وتعرض خلال القمة العديد من الشركات أحدث منتجاتها من التقنيات والأدوات الخاصة باللياقة والصحة البدنية.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على مد جسور التعاون مع جميع الجهات الخاصة لتحقيق أهدافه بتطوير القطاع الرياضي حيث يواصل المجلس دعم هذا الحدث منذ سنوات لإتاحة الفرصة لملاك ومديري مراكز اللياقة البدنية في دبي للاطلاع على أحدث التقنيات والأجهزة المتعلقة بهذا المجال.

وتأتي استضافة دبي لهذا الحدث مواصلة لنهجها في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية العالمية الكبيرة والمميزة لتصبح دبي هي الوجهة الرياضية المفضلة والبيئة الجاذبة لكل الرياضات من مختلف أنحاء العالم، كما يعد أحد أهم وأنجح الأحداث الرياضية التي يدعمها المجلس وخاصة في قطاع اللياقة البدنية.

وتدعم القمة قطاع الصحة واللياقة والاستثمار، حيث يستعرض خلالها العديد من رواد الأعمال في مجالات اللياقة والأداء الرياضي والتغذية والتدريب أحدث التقنيات والاستراتيجيات في هذا المجال، وتحمل هذه القمة مصطلح المؤتمر أو القمة الاقتصادية لأن هناك الكثير من رجال الأعمال والشركات جاؤوا لتكوين شراكات عمل وتبادل معرفة وسيتم الترويج هذا العام خلال القمة إلى مبادرة تجعل التدريبات البدنية أكثر متعة.

ويتم خلال القمة تقديم ورش عمل وبرامج رياضية مع التركيز على خمسة محاور رئيسة لهذه الصناعة هي العناية والتغذية وإدارة مراكز اللياقة البدنية والإدارة الذاتية للمدربين وبرنامج كروس فيت والتدريبات الجماعية والبحث والتقنية وتنمية اللياقة البدنية لدى الأجيال الجديدة.

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