انطلاق بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف

المصدر: وام

انطلقت اليوم منافسات النسخة الـ 12 لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف على ملعب "الأرض" في عقارات جميراً للجولف ، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وتعد البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للجولف و"السباق إلى دبي" .

وتتواصل منافسات البطولة حتى الأحد المقبل بمشاركة حصرية لأفضل اللاعبين على مدار الموسم الحالي بجوائز مالية تبلغ 8 ملايين دولار للبطولة نفسها و1,25 مليون إضافي للحاصلين على المراكز الأولى في الترتيب النهائي لـ"السباق إلى دبي".

وحقق الاسكتلندي روبرت ماكنتاير والإنجليزي مات فيتزباتريك بطل نسخة 2016 أفضل نتائج الفترة الصباحية لليوم الأول برصيد 68 ضربة بواقع 4 ضربات تحت المعدل وسجل الألماني مارتن كايمر برصيد 69 ضربة بواقع 3 ضربات تحت المعدل وهو اللاعب الذي سبق له الفوز بلقب بطولة "أبوظبي إتش إس بي سي" 3 مرات سابقاً.

وفي النتائج الأخرى حقق السويدي هنريك ستينسون- البطل مرتين سابقاً عامي 2013 و2014 - 70 ضربة بواقع ضربتين تحت المعدل ليؤكد عزمه المنافسة على اللقب هذا العام أيضاً ، علماً أن 7 لاعبين حققوا ضربتين تحت المعدل في الفترة الصباحية.

وسجل الإسباني أدري أرناوس الذي يقيم في الدولة منذ مطلع العام الجاري 71 ضربة بواقع ضربة واحدة تحت المعدل.

و من أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة الفرنسي أنطوان روزنر الذي توج الأسبوع الماضي بلقب بطولة "الجولف في دبي" المقدمة من موانئ دبي العالمية ليكون أمام فرصة حصد ثنائية تاريخية بالفوز بلقبين في دبي خلال أسبوعين متتاليين.

يذكر أن حضور البطولة متاح بالدعوة فقط ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع من فيروس كورونا المستجد ويمكن لعشاق لعبة الجولف متابعة الحدث على قناة دبي الرياضية في الإمارات أو عن طريق الشبكات المحلية الأخرى بالإضافة إلى مواكبة كل الأحداث عبر الموقع الالكتروني للجولة الأوروبية للجولف وقنوات التواصل الاجتماعي.

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