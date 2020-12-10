النعيمي يُشارك في الكونغرس الآسيوي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم «الكونغرس الآسيوي الـ30» الذي عُقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي ومشاركة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ورؤساء الاتحادات الوطنية الأعضاء وعبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالجهود التي يبذلها الاتحاد الآسيوي للتطوير ودعم كافة عناصر منظومة كرة القدم الآسيوية، والتي تتوافق مع رؤيته التطويرية، مؤكداً دعم اتحاد الإمارات لكرة القدم لكافة المشاريع التطويرية والمبادرات التي تخدم الكرة في آسيا. واستعرض الكونغرس التقرير السنوي للاتحاد الآسيوي والذي تضمن جميع أنشطة عام 2019، إضافة إلى كل من التقرير المالي لعام 2019، ومراجعة الموازنة الحالية لعام 2020.

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