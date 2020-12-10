أحمد عبد الملك: «الحبتور للتنس» شهادة نجاح لرياضة الإمارات

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبد الملك أهلي، أن تنظيم بطولة تحدي الحبتور الدولية للسيدات بنسختها الحالية تزامناً مع ظروف جائحة فيروس كورونا بمثابة شهادة نجاح للرياضة الإماراتية ولمجموعة الحبتور، وأن قرار اللجنة المنظمة للبطولة بإشراف رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور رئيس مجموعة الحبتور، وقبول التحدي وتنظيم البطولة تزامناً مع الإجراءات الاحترازية يعتبر نجاحاً بحد ذاته قبل انطلاق البطولة.

تعزيز

وأضاف: التنظيم الرائع شجع بقوة على ممارسة رياضة التنس في الإمارات عموماً وللبنات بشكل خاص مما أسهم بنشر اللعبة وتطورها، مؤكداً أن اتحاد التنس الإماراتي لن يألو جهداً في تعزيز نجاح البطولة من خلال فريق العمل، وأن الدور الإعلامي المؤثر ساهم بنشر ثقافة ممارسة اللعبة وأن لبطولات الحبتور دوراً فاعلاً بنشر اللعبة في الوسط النسوي داخل الدولة، داعياً أولياء الأمور إلى متابعة منافسات هذه البطولة من خلال قناة دبي الرياضية للتعرف على هذه الرياضة.

مفاجأة

وضمن نتائج منافسات أول من أمس، شهدت مفاجأة كبرى بخروج المصنفة الرابعة على البطولة الروسية أنا بلينوكوفا على يد الرومانية سوراناكريستا بمجموعتين مقابل لا شيء وبنتيجة 6/‏‏‏‏2 و6/‏‏‏‏1. أما المصنفات الثلاث الأوائل فقد شققن طريقهن نحو الصدارة، حيث فازت المصنفة الأولى الفرنسية ملادينوفيك على البولندية مارجريتا بمجموعتين للا شيء وبنتيجة 6:4 و7/‏‏‏‏5، وفازت المصنفة الثانية السوفينية هير توج بولونا على السلوفاكية فيكتوريا بمجموعتين مقابل لا شيء وبنتيجة 7/‏‏‏‏5 و6/‏‏‏‏3.

وعلى صعيد منافسات الزوجي فاز الزوجي المصنف أولاً والذي يضم المجرية بابوس والفرنسية ملادينوفيك على الزوجي الذي يضم الجورجية صوفيا شابانافا والبريطانية إيمي شميث بمجموعتين مقابل مجموعة، كما فاز الزوجي المصنف ثانياً: البيلاروسية كريستين والسلوفينية اندريا كليك على الزوجي المنافس الذي يضم الروسية مارجريتا ودانكا كوفينيك «مونتنجرو» وفاز الزوجي المصنف ثالثاً والذي يضم الهولندية ارانتسكا روز ومواطنتها ليسلي كيرخوف وبنتيجة واحدة للمباراتين بمجموعتين مقابل مجموعة.

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