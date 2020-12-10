«جولة موانئ دبي العالمية للغولف» تنطلق اليوم

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

دبي – فائز بجبوج

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق اليوم الخميس منافسات النسخة الـ 12 لبطولة «جولة موانئ دبي العالمية» للغولف على ملعب «الأرض» في عقارات جميراً للغولف، والتي تعد البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للغولف و«السباق إلى دبي»، وتتواصل منافساتها حتى الأحد المقبل بمشاركة حصرية لأفضل اللاعبين على مدار الموسم الحالي. وتبلغ الجوائز المالية للبطولة 8 ملايين دولار، وينال الفائزون بأفضل المراكز في ختام موسم «السباق إلى دبي»على جوائز مالية تبلغ 1.25 مليون دولار، ليكون ما مجموعه 9.25 ملايين دولار على المحك في سباق مزدوج نحو الحسم في نهاية موسم سيكون غاية بالإثارة في دبي.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 65 لاعباً ممن حققوا أفضل النتائج على مدار الموسم الحالي، يمثلون 21 جنسية مختلفة، من: الولايات المتحدة، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، إنجلترا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، إيرلندا الشمالية، النرويج، اسكتلندا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، تايلاند وويلز.

ويتقدم الأمريكي باتريك ريد قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة، وهو الذي يتصدر ترتيب «السباق إلى دبي»هذا الموسم برصيد 2427.7 نقطة، وهو الذي يطمح رفقة مواطنه كولين موريكاوا، الثالث برصيد 1881.7 نقطة، أن يصبح أحدهما أول لاعب أمريكي يتوج باللقب.

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